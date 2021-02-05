Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Позиція ЄС щодо України у перемовинах із РФ має бути твердою – Макрон

П'ятниця, 5 лютого 2021, 02:38

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що позиція Європейського Союзу щодо України у перемовинах із Росією має бути твердою та єдиною. 

Джерело: Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність".

Деталі: Французький лідер вважає, що у відносинах із Москвою Європа має вести всеохопний діалог та дискусію. 

"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", – сказав Макрон.

Окрім думки про відновлення діалогу із Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами. Він переконаний, що мир та стабільність на Європейському континенті неможливі без переговорів із Москвою. 

"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", – заявив президент Франції.

Українська правда
Теми: ФранціяРосіяміжнародні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков

відеоОточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування

відеоПід час карантину Зеленський влаштував вечірку до свого дня народження – "Схеми"

Новини 4 лютого: продовження карантину, ОПЗЖ та імпічмент Зеленського

У Верховному суді судяться із Зеленським через блокування телеканалів Медведчука

фотоВ Україні вперше повідомили про підозру "вору в законі"

Усі новини...
Франція
Макрон пообіцяв до кінця літа вакцинувати всіх співгромадян
Французам дозволять обідати на робочому місці, щоб знизити ризик зараження COVID-19
У Франції гірськолижні витяги не відкриють у лютому, але курорти працюватимуть
Останні новини
03:26
Поліція порушила справи після сутичок під телеканалом "НАШ"
02:38
Позиція ЄС щодо України у перемовинах із РФ має бути твердою – Макрон
01:59
Байден: Навального треба негайно відпустити
01:29
Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту
00:55
Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков
00:17
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
23:58
відеоОточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування
23:47
відео"Порошенку не вистачило політичної волі" – Аваков про блокування каналів Медведчука
23:10
відеоПід час карантину Зеленський влаштував вечірку до свого дня народження – "Схеми"
22:42
Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з’явилися підстави
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!