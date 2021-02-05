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Позиція ЄС щодо України у перемовинах із РФ має бути твердою – Макрон

П'ятниця, 5 лютого 2021, 01:38
Позиція ЄС щодо України у перемовинах із РФ має бути твердою – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що позиція Європейського Союзу щодо України у перемовинах із Росією має бути твердою та єдиною. 

Джерело: Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність".

Деталі: Французький лідер вважає, що у відносинах із Москвою Європа має вести всеохопний діалог та дискусію. 

"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", – сказав Макрон.

Окрім думки про відновлення діалогу із Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами. Він переконаний, що мир та стабільність на Європейському континенті неможливі без переговорів із Москвою. 

"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", – заявив президент Франції.

Українська правда

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Теми: ФранціяРосіяміжнародні відносини
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