Позиція ЄС щодо України у перемовинах із РФ має бути твердою – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що позиція Європейського Союзу щодо України у перемовинах із Росією має бути твердою та єдиною.

Джерело: Макрон під час онлайн-дискусії з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У критичних ситуаціях, які заходять у глухий кут, що стосуються України, а також Навального, надзвичайно важливо бути твердими і мати повну солідарність".

Деталі: Французький лідер вважає, що у відносинах із Москвою Європа має вести всеохопний діалог та дискусію.

"У цьому дуже чутливому регіоні, я маю на увазі Україну і Білорусь, ми потребуємо політичної дискусії з Росією… Коли я бачу результати попередньої стратегії щодо України, а також нинішньої стосовно Білорусі, – ці результати не є позитивними. Ми маємо відновити засади дискусії щодо цих країн", – сказав Макрон.

Окрім думки про відновлення діалогу із Росією, Макрон наголосив, що Європа і РФ мають спільну історію і культуру, є географічними сусідами. Він переконаний, що мир та стабільність на Європейському континенті неможливі без переговорів із Москвою.

"Через різні причини, переважно у зв'язку з агресивністю Росії, а також розширенням НАТО, ми створили ситуацію, коли наші кордони просунулися максимально на Схід, але це не зменшило конфліктність і загрози на цих кордонах. Я вважаю, що у перспективі наступних десятиліть необхідно чітко сформувати спільні підходи з розбудови миру і безпеки на всьому континенті", – заявив президент Франції.