Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бразильський штам коронавірусу виявили у Франції

П'ятниця, 5 лютого 2021, 09:46

У Франції підтвердили перші чотири випадки бразильського штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Принаймні про один випадок відомо, що він був завезений мандрівницею після повернення з Бразилії. Жінка поверталася транзитом через Париж та Марсель на південь Франції. 

"Мутовані штами, оскільки є більш заразними, ймовірно поступово витіснять більш звичний для нас тип коронавірусу", - зазначив Олів’є Веран. 

Він додав, що зараз найважливіше - виграти час для вакцинації найбільш вразливих груп населення та докласти зусиль для того, щоб нові штами поширювалися якомога повільніше. 

За минулу добу в країні зареєстрували 23 448 нових заражень, 360 хворих померли. З початку січня добовий приріст нових випадків стабільно коливається між 20-26 тисячами. 

В уряді Франції поки відкидають ймовірність повторного локдауну, але закликають громадян до максимальної обережності та просять залишатися на дистанційній роботі всіх, хто може це зробити. 

Нагадаємо, раніше цього тижня у Британії анонсували масове тестування для 80 000 жителів Англії після виявлення перших випадків африканського штаму, не пов'язаних з мандрівками до враженого регіону.

Теми: коронавірусCovid-2019ФранціяБразиліяепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний

фотоПам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 

Майже 5 тисяч випадків COVID і понад 8 тисяч одужань за добу в Україні

Байден: Навального треба негайно відпустити, США будуть давати відсіч Росії

Останній тиждень на фронті відбувається загострення – Аваков

відеоОточення Лукашенка захопило ринок сигарет і заробляє мільярди на росіянах –  розслідування

Усі новини...
коронавірус
Британія запроваджує карантин у готелях для прибулих із країн "червоного списку"
Майже 5 тисяч випадків COVID і понад 8 тисяч одужань за добу в Україні
Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 в США
Останні новини
10:00
У Кабміні прогнозують, що курс гривні не перевищить 30 за долар до 2024 року
09:46
Бразильський штам коронавірусу виявили у Франції
09:40
фото Сенцов став батьком утретє і показав новонароджену дочку
09:36
SkyUp відкриє п'ять нових маршрутів до Європи
09:31
Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний
09:06
У день візиту глави дипломатії ЄС до Москви відбудеться ще один суд над Навальним
08:43
фотоПам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 
08:35
Британія запроваджує карантин у готелях для прибулих із країн "червоного списку"
08:22
Майже 5 тисяч випадків COVID і понад 8 тисяч одужань за добу в Україні
08:00
Головні новини четверга і ночі: продовження карантину, імпічмент Зеленському від ОПЗЖ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!