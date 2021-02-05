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Угорщина наступного тижня планує почати щеплення російською вакциною

П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:27

Угорщина може розпочати щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V" наступного тижня після надання дозволу на екстрене використання.

Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

За словами Орбана, хороша новина полягає в тому, що китайські та російські вакцини вже використовуються в Сербії, і "там можна побачити обнадійливий досвід".

Наразі країни ЄС майже повністю покладаються на вакцину Pfizer/BioNTech, але угорський регулятор схвалив "Спутник V" для використання минулого місяця.

Згідно з угодою, Росія протягом наступних трьох місяців поставить до Угорщини 2 мільйони доз вакцин, що достатньо для 1 мільйона людей. Минулого тижня Угорщина отримала перші 40 000 доз.

Орбан зазначив, що до цього часу 264 00 угорців - медичних працівників та найбільш вразливих людей похилого віку - отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer або Moderna. Близько 92 тисяч людей отримали дві дози.

За його словами, до середини березня всі, хто зареєструвався на вакцину у віці старше 60 років, будуть щеплені.

Раніше цього тижня керівництво Угорської медичної палати заявило, що не може рекомендувати використання російської вакцини "Спутник V" і китайської Sinopharm, через те, що офіційно не були оприлюднені основні характеристики цих препаратів.

Теми: УгорщинаРосіявакцинація


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