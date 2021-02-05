Посли G7 чекають на судову реформу в Україні
П'ятниця, 5 лютого 2021, 11:05
На зустрічі із главою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 говорили про неодмінність комплексної судової реформи для розвитку України.
Джерело: Twitter послів G7
Пряма мова: "На зустрічі з Дмитром Разумковим посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради з підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку України".
Деталі: Також дипломати наголосили на необхідності посилення антикорупційних інституцій і заходів.
Вони високо оцінили позитивні кроки в питанні реформи Служби безпеки України.
Нагадаємо:
- 3 лютого на зустрічі президента України Володимира Зеленського з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні обговорювали про рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.
Українська правда