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Посли G7 чекають на судову реформу в Україні

П'ятниця, 5 лютого 2021, 10:05
Посли G7 чекають на судову реформу в Україні

На зустрічі із главою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 говорили про неодмінність комплексної судової реформи для розвитку України.

Джерело: Twitter послів G7

Пряма мова: "На зустрічі з Дмитром Разумковим посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради з підтримки реформ цього року. Вони підкреслили важливість і неодмінність комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя, для розвитку України".

Деталі: Також дипломати наголосили на необхідності посилення антикорупційних інституцій і заходів.

Вони високо оцінили позитивні кроки в питанні реформи Служби безпеки України.

Нагадаємо:

  • 3 лютого на зустрічі президента України Володимира Зеленського з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні обговорювали про рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Українська правда

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Теми: G7судреформиУкраїнаВерховна Рада
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