Другий тиждень лютого буде справді лютим: снігопади і до -20

У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов і похолодання до -20 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр та синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно: "6 лютого у південній частині, на Прикарпатті та Вінниччині сніг, в Карпатах місцями значний сніг, на решті території без опадів; температура вночі 6-13° морозу, в північних та центральних областях місцями до 16° морозу; вдень 1-8° морозу; на Закарпатті та півдні Одещини дощі, температура протягом доби 0-5° тепла".

Деталі: 7-8 лютого погода погіршиться ще більше, а нічна температура повітря опуститься до -20°.

У неділю та понеділок в Україні сніг, на Прикарпатті, у північних та центральних областях значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; вдень у південних областях сніг з переходом в дощ, ожеледь.

Температура вночі 13-20° морозу, вдень 7-14° морозу, у південній частині та на Прикарпатті вночі 3-10° морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла. На дорогах країни ожеледиця.

У Києві на вихідних буде морозно. У суботу вночі -10-12°, вдень -5-7° градусів. У неділю мороз посилиться, вночі -15-17°, вдень -9-12°, без суттєвих опадів.

8 січня у столиці очікуються снігопади та ожеледиця.