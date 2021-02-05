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Боррель сподівається на затвердження у ЄС російської вакцини від коронавірусу

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:27

Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС РФ під час свого першого візиту до Москви. 

"Хочу привітати Росію з цим успіхом. Це хороша новина для всього людства, тому що у нас стає більше інструментів для боротьби з пандемією. Я щасливий був бачити наукову доповідь у престижному науковому виданні Lancet щодо результатів випробувань російської вакцини.

Я сподіваюся, що Європейське медичне агентство зможе сертифікувати ефективність вакцини, щоб вона могла використовуватися і в ЄС. Це було б гарною новиною, тому що ми зіткнулися з нестачею вакцин", - сказав він.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявляла, що не буде проти використання російської вакцини, якщо вона отримає схвалення європейського регулятора. 

Згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному журналі The Lancet у вівторок, ефективність російської вакцини склала понад 91%.

У Європейському агентстві з лікарських засобів повідомили, що провели переговори з виробником російської вакцини "Спутник V", але поки не отримали документів, необхідних для її затвердження.

Читайте також: Вакцина проти євроінтеграції: як коронавірус став частиною інформаційної війни.

Теми: ЄСкоронавірус


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