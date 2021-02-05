Перше пряме авіасполучення між Києвом і Скоп’є, запущене в грудні, закривають
Авікомпанія Windrose, яка з грудня запустила перше пряме авіасполучення між Києвом та столицею Північної Македонії, припинить виконувати рейси.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lowcost.ua.
Компанія планує здійснити останній рейс за цим напрямком в неділю.
Рейси Київ-Скоп’є-Київ виконувались кожну неділю та четвер літаками Embraer-145 и ATR72-600.
Авіакомпанія Windrose була першою, хто виконував прямі регулярні рейси між Києвом і Північною Македонією.
Рейс був анонсований у жовтні і вперше виконаний 6 грудня.
Нагадаємо, 22 грудня минулого року набула чинності угода між Україною та Північною Македонію про безвізовий режим.
Угодою передбачені безвізові подорожі з біометричними закордонними паспортами для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів), скасування довгострокових віз для перебування понад 90 днів з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї та/або імміграції, а також безкоштовне оформлення інших категорій довгострокових віз.