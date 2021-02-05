Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що на суддю Андрія Біцюка, який розглядає справу щодо плівок Окружного адмінсуду Києва та його глави Павла Вовка, ніхто не чинить тиск.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі, так само як і в решті справ, які він розглядає, виходячи виключно з матеріалів справи, керуючись чинним кримінальним процесуальним законом та виходячи із внутрішнього переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин у кримінальному провадженні".

Деталі: Біцюк стверджує, що інформація про тиск Вищої ради правосуддя у справі щодо ОАСК не відповідає дійсності.

Також суддя ВАКС закликав "утриматись від публікацій про тиск, імовірний вплив чи інші категоричні та позбавлені підґрунтя судження у вказаній справі та інших, у яких він здійснює судовий контроль".

Що було раніше: 3 лютого суддя Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

У ЦПК заявили, що Біцюк прийняв рішення попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"



Передісторія: