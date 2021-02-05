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Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:45
Плівки ОАСК і Вовк: ВАКС спростовує тиск на суддю у справі

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що на суддю Андрія Біцюка, який розглядає справу щодо плівок Окружного адмінсуду Києва та його глави Павла Вовка, ніхто не чинить тиск.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "Андрій Біцюк підкреслює, що ухвалює рішення у даній справі, так само як і в решті справ, які він розглядає, виходячи виключно з матеріалів справи, керуючись чинним кримінальним процесуальним законом та виходячи із внутрішнього переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин у кримінальному провадженні".

Деталі: Біцюк стверджує, що інформація про тиск Вищої ради правосуддя у справі щодо ОАСК не відповідає дійсності.

Також суддя ВАКС закликав "утриматись від публікацій про тиск, імовірний вплив чи інші категоричні та позбавлені підґрунтя судження у вказаній справі та інших, у яких він здійснює судовий контроль".

Що було раніше: 3 лютого суддя Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

У ЦПК заявили, що Біцюк прийняв рішення попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя.

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Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.
  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Українська правда

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Теми: ОАСКПавло Вовк Антикорупційний суд
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