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Після відключення телеканалів Медведчука аудиторія перебралася до Мураєва - ЗМІ

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:50

Після відключення каналів пулу Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK – втричі активніше глядачі почали дивитися телеканал Євгена Мураєва "НАШ".

Джерело: сайт "Детектор медіа", посилаючись на дані, надані агенцією Vizeum Ukraine

Деталі: Зазначається, що частка "НАШ" у перший день після відключення зросла у понад 3,5 разів.

Якщо 2 лютого канал мав частку 0,47% за аудиторією 18+, "Вся Україна", то 3 лютого вона сягнула до 1,72%. У великих містах з населенням понад 50 тисяч канал вийшов у лідери з часткою 2,65%.

"Детектор медіа" зазначає, що в середньому у січні "НАШ" мав "досить скромні показники" і обіймав останні позиції в топі інформаційних мовників з часткою 0,38% за вибіркою "Вся Україна" та 0, 52% за вибіркою "50 тис.+", аудиторія 18+.

Водночас, частка телеканалу "Прямий", який пов’язують з п’ятим президентом Петром Порошенком, зросла з 1,31% до 2,2% за аудиторією 18+, "Вся Україна". У містах з населенням понад 50 тисяч вона зросла з 1,68% до 2,13%.

Крім того, показники зросли і в інших  інформаційних мовників, зокрема у "24 каналу", "5 каналу", "Еспресо".

Дані надані агенцією Vizeum Ukraine. Дані телепанелі належать ІТК; дослідник — Nielsen; моніторинг — "Комунікаційний альянс". Дані наведено для аудиторій 18+, вибірки "Вся Україна" та "50 тис.+" за показниками rat % і shr %. Дані Overnight. Детальніше по показниках — у глосарії ІТК.

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Теми: телебаченняЗМІсанкції


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