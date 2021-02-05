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Окупанти стріляли біля Новомихайлівки та Богданівки, без втрат

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:00
Окупанти стріляли біля Новомихайлівки та Богданівки, без втрат

Протягом дня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ",  неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також, поблизу Новомихайлівки зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування, який дистанційно мінував позиції Об’єднаних сил міною ПОМ-2 (осколкова протипіхотна міна).

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета біля Богданівки.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Повідомляється, що про порушення "тиші" через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Передісторія: 4 лютого збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Південного. 

Українська правда

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Теми: війнаРосіяДонбас
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