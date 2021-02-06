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Мітинги в РФ: лише в Москві адміністративні арешти отримали майже тисяча осіб

Субота, 6 лютого 2021, 05:16
Мітинги в РФ: лише в Москві адміністративні арешти отримали майже тисяча осіб

З 23 січня по 2 лютого за участь у акціях протесту, спричинених затриманням та арештом опозиціонера Олексія Навального, московські суди призначили адміністративний арешт 972 особам. 

Джерело: DW з посиланням на Мосміськсуд

Деталі: Найпоширенішими статтями для притягнення до відповідальності мітингарів стали непокора розпорядженню поліцейського і порушення порядку публічного заходу.

Водночас 35 справ відкрили за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції. За нею 30 особам призначили арешт, ще п’ятеро отримали штраф. 

Окрім того, за порушення порядку організації або проведення публічного заходу велися ще 2169 справ, із яких винесли 942 ухвали про арешти та 1227 штрафів. Загалом же до суду надійшло 4908 справ про адміністративні правопорушення. 

Нагадаємо:

  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ив Роше".
  • У той же день люди вийшли на вулиці по всій Росії. За декілька годин кількість затриманих нарахували понад тисячу людей.
  • Лише 31 січня у різних містах Росії затримали понад 4 тисячі осіб, найбільше - у Москві.
  • Соратники Олексія Навального не збираються проводити мітинги на його підтримку в найближчі вихідні.

Українська правда

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Теми: РосіяНавальниймітинги
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