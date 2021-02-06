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Британія: РФ вислала дипломатів, щоб відвернути увагу від переслідувань опозиції

Субота, 6 лютого 2021, 10:58

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що висилкою європейських дипломатів з Москви Росія намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від переслідувань опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Висилка німецького, польського та шведського дипломатів з Росії за те, що вони просто робили свою роботу, є грубою спробою відволікти від переслідування Росією опозиційних лідерів, протестувальників та журналістів", - заявив Рааб у Twitter.

Він висловив солідарність з "європейськими друзями" через ці невиправдані дії.

"Це остання з серії дій після отруєння Навального, що свідчить про те, що російський уряд відвертається від міжнародного права" – зазначив міністр.

Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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Теми: дипломатичні відносиниРосіяВелика Британія
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