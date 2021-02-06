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Стало відомо, коли стартує вакцинація у ЗСУ й хто отримає щеплення першим

Субота, 6 лютого 2021, 13:38

Початок вакцинації проти коронавірусу у Збройних силах України запланований на кінець лютого.

Джерело: тимчасовий виконувач обов'язків командувача медичних сил Сергій Халік, якого цитує Арміяinform

Пряма мова: "Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які  невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал".

Деталі: За словами Халіка, імунізація від Covid-19 має проводитися за згодою людини спеціальними бригадами з вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Нагадаємо: 5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

Теми: вакцинаціяЗбройні силикоронавірус


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