Стало відомо, коли стартує вакцинація у ЗСУ й хто отримає щеплення першим

Початок вакцинації проти коронавірусу у Збройних силах України запланований на кінець лютого.

Джерело: тимчасовий виконувач обов'язків командувача медичних сил Сергій Халік, якого цитує Арміяinform

Пряма мова: "Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал".

Деталі: За словами Халіка, імунізація від Covid-19 має проводитися за згодою людини спеціальними бригадами з вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Нагадаємо: 5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.