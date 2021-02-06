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У Європарламенті лунають заклики посилити санкції проти Росії

Субота, 6 лютого 2021, 13:46

Голова фракції християнських демократів у Європарламенті Манфред Вебер закликав посилити санкції проти Росії після висилки трьох європейських дипломатів з Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які наразі розглядаються. Грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля в Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені", - заявив Вебер.

Напередодні МЗС Росії оголосив персонами нон грата трьох дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції. Кремль звинуватив їх в участі в акції протесту 23 січня на підтримку російського опозиціонера Алексєя Навального. У МЗС Росії стверджують, що такі дії несумісні зі статусом дипломатів.

Вебер наголосив, що очільники Росії абсолютно не зацікавлені в серйозному діалозі з Євросоюзом. "Рішення про висилку трьох дипломатів ЄС під час візиту верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля - усвідомлена провокація", - вважає він.

Манфред Вебер назвав чітким сигналом дії російського керівництва щодо Навального. "Зростання кількості демонстрацій у Росії є ознакою поширення ідей свободи і демократії в напрямку Сходу. Російське керівництво боїться цього найбільше. Його знервованість лише посилиться найближчими тижнями", - переконаний політик. Він додав, що ЄС має, з одного боку, зберігати канали переговорів з Москвою, а з іншого - посилювати тиск на неї.

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Теми: санкціїРосіяЄС


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