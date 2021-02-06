Австрія закликає не пов’язувати "Північний потік-2" зі справою Навального

Канцлер Австрії Себастіан Курц не хоче пов’язувати питання побудови газопроводу "Північний потік-2" з питання переслідування російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

За словами Курца, "Північний потік-2" - це "європейський проєкт", який відповідає інтересам багатьох країн ЄС.

"Той, хто вважає, що новий трубопровід буде лише в інтересах Росії, помиляється", - сказав Курц. Навпаки, за його словами, Німеччина, Австрія та інші європейські країни також виграють від проєкту.

Він також не вірить у зв'язок суперечливого газопроводу та можливих санкцій проти Росії за ув'язнення критика Путіна Алексєя Навального. Він підтримав позицію канцлерки Німеччини Ангели Меркель: "Я вітаю той факт, що федеральний уряд Німеччини дотримується намірів добудувати "Північний потік-2 ".

За словами Курца, запланований трубопровід - це "дуже позитивний проєкт". Однак потрібно також забезпечити захист інтересів України, додав канцлер.

Нагадаємо, напередодні Ангела Меркель не виключила, що персональні санкції щодо РФ у зв’язку з вироком опозиціонеру Алексєю Навальному будуть розширені, однак заявила, що це питання не зв’язане з "Північним потоком-2".

Раніше голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Рьотген запропонував ввести мораторій на будівництво "Північного потоку-2" в якості альтернативи санкціям.