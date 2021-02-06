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Президент Литви: Лідери ЄС мають оцінити відносини з РФ після візиту Борреля

Субота, 6 лютого 2021, 17:37

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що лідери ЄС на саміті в березні повинні ретельно обговорити відносини з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Таку заяву президент Литви зробив, реагуючи на те, що Росія вислала трьох дипломатів під час візиту до Москви глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Я засуджую дії Росії щодо висилки дипломатів ЄС (Польщі, Німеччини та Швеції) з Москви і жорстокість Кремля щодо політичних опонентів. Зрозуміло, що після візиту глави європейської дипломатії ми повинні ретельно оцінити відносини з Росією на найближчому саміті ЄС", - заявив Науседа.

Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що дізнався про наміри РФ вислати європейських дипломатів під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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Теми: ЛитваЄСРосія


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