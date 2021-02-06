Серія нападів у Лондоні: 1 загиблий, 9 поранених

Один чоловік загинув, ще дев'ять отримали поранення в результаті серії нападів з ножем на півдні Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон. Наразі триває розслідування того, чи пов’язані напади між собою. Перший з нападів стався незадовго до 19.00 у п’ятницю, останній – після 21.00.

"На жаль, сьогодні ввечері ми спостерігали низку непотрібних і абсолютно огидних жорстоких сутичок, включаючи таку, яка призвела до загибелі" - сказав детектив Нікі Ерроузміт.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Наразі двох чоловіків заарештовано за підозрою в причетності до нападів.

Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади.