Серія нападів у Лондоні: 1 загиблий, 9 поранених
Субота, 6 лютого 2021, 17:54
Один чоловік загинув, ще дев'ять отримали поранення в результаті серії нападів з ножем на півдні Лондона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Поліція повідомила про п’ять інцидентів з використанням ножів у районі Кроудон. Наразі триває розслідування того, чи пов’язані напади між собою. Перший з нападів стався незадовго до 19.00 у п’ятницю, останній – після 21.00.
"На жаль, сьогодні ввечері ми спостерігали низку непотрібних і абсолютно огидних жорстоких сутичок, включаючи таку, яка призвела до загибелі" - сказав детектив Нікі Ерроузміт.
Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Наразі двох чоловіків заарештовано за підозрою в причетності до нападів.
Поліція посилила присутність у районі, де сталися напади.