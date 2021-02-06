"Миротворець" вніс до бази цивільну дружину Козака

Сайт "Миротворець" вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Джерело: сайт "Миротворець"

Деталі: Як зазначається на сайті, Лавренюк є пособником російських окупантів, також причетна до фінансування російських окупантів та порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.

Із посиланням на програму "Схеми: корупція в деталях" повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го року.

Крім того, зазначається, що Лавренюк виявилась матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні дитину, ні Лавренюк депутат в декларацію не вносив.

За інформацією "Схем", Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.

Довідково: сайт "Миротворець" пов’язують із заступником міністра внутрішніх справ МВС Антоном Геращенком.

Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.

У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів. Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.

Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.

У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".

Свого часу на сайті опинялися Міхеіл Саакашвілі, Юлія Тимошенко і дружина президента Олена Зеленська.

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.

Що передувало: 5 лютого "Схеми" повідомили, що цивільна дружина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яку він не вказує в декларації, володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

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