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Вакцина AstraZeneca менш дієва проти коронавірусу з ПАР – дослідження

Неділя, 7 лютого 2021, 12:52
Вакцина AstraZeneca менш дієва проти коронавірусу з ПАР – дослідження

Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила, що вакцина її виробництва забезпечує лише обмежений захист від мутації коронавірусу з Південної Африки.

Джерело: DW

Деталі: Результати спільного дослідження університету у ПАР та Оксфордського університету свідчать про те, що препарат AstraZeneca менш дієвий проти мутованого вірусу Covid, що був вперше зафіксований у ПАР. 

Цю інформацію компанія оприлюднила у відповідь на публікацію ЗМІ щодо ймовірного меншого захисту вакцини від цієї мутації.

У дослідженні взяли участь 2026 людей, половина з них отримали плацебо. При цьому жоден з учасників не мав важкого перебігу хвороби і не помер. Усі ці люди - переважно молоді і здорові особи. При цьому вчені ще не надали остаточних висновків щодо цього дослідження.

У AstraZeneca додали, що їхню вакцину треба адаптувати, щоб вона була ефективною проти південно-африканського штаму Covid.

На додаток до мутації, виявленої у Південній Африці, існують й інші - вперше зафіксовані у Великобританії та Бразилії. Вони вважаються заразнішими за початковий варіант коронавірусу і вже поширилися в багатьох країнах.

Раніше Оксфордський університет, який брав участь у розробці цієї вакцини, підтвердив її ефективність проти британського варіанту коронавірусу.

Знати більше: Південно-африканський варіант коронавірусу. Що відомо і чи подіє на нього вакцина

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні поки не були виявлені ні британський, ні південно-африканський штами COVID.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціянаука
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