Вакцина AstraZeneca менш дієва проти коронавірусу з ПАР – дослідження
Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила, що вакцина її виробництва забезпечує лише обмежений захист від мутації коронавірусу з Південної Африки.
Джерело: DW
Деталі: Результати спільного дослідження університету у ПАР та Оксфордського університету свідчать про те, що препарат AstraZeneca менш дієвий проти мутованого вірусу Covid, що був вперше зафіксований у ПАР.
Цю інформацію компанія оприлюднила у відповідь на публікацію ЗМІ щодо ймовірного меншого захисту вакцини від цієї мутації.
У дослідженні взяли участь 2026 людей, половина з них отримали плацебо. При цьому жоден з учасників не мав важкого перебігу хвороби і не помер. Усі ці люди - переважно молоді і здорові особи. При цьому вчені ще не надали остаточних висновків щодо цього дослідження.
У AstraZeneca додали, що їхню вакцину треба адаптувати, щоб вона була ефективною проти південно-африканського штаму Covid.
На додаток до мутації, виявленої у Південній Африці, існують й інші - вперше зафіксовані у Великобританії та Бразилії. Вони вважаються заразнішими за початковий варіант коронавірусу і вже поширилися в багатьох країнах.
Раніше Оксфордський університет, який брав участь у розробці цієї вакцини, підтвердив її ефективність проти британського варіанту коронавірусу.
Знати більше: Південно-африканський варіант коронавірусу. Що відомо і чи подіє на нього вакцина
Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні поки не були виявлені ні британський, ні південно-африканський штами COVID.