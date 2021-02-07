Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канцлер Австрії готовий щепитися "Спутником V" і виробляти вакцину з РФ

Неділя, 7 лютого 2021, 14:15
Себастіан Курц та Володимир Путін

Канцлер Австрії Себастіан Курц хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу вироблялися в Австрії після того, як обидві вакцини будуть схвалені.

Про це Курц сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

 "Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само, як для виробників з інших країн", - сказав Курц.

"Йдеться про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, ким вона була розроблена", - підкреслив Курц.

Він також сказав, що готовий зробити щеплення вакцинами Sputnik V або китайським препаратом. "Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав він.

"Вакцини - це про ефективність, безпеку і доступність, а не про геополітичні битви", - додав Курц.

Канцлер Австрії також розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за "бюрократичне і повільне" схвалення вакцин.

Як повідомлялося, Чеська Республіка виявила інтерес до російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Угорщина стала першою країною ЄС, яка видала дозвіл на застосування російської вакцини в надзвичайних ситуаціях.

Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю 5 лютого висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.

Теми: вакцинаціяАвстріяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Канцлер Австрії готовий щепитися "Спутником V" і виробляти вакцину з РФ

Стало відомо, коли Маркарова поїде до США в якості посла

фотоУ М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

відеоМЗС готує сюрприз до річниці Незалежності України – Кулеба

Режим Лукашенка зажадав від Польщі екстрадиції засновників NEXTA

Будівництво "Північного потоку-2" відновили

Усі новини...
вакцинація
Вакцина AstraZeneca менш дієва проти коронавірусу з ПАР – дослідження
Головні новини суботи і ночі: Зеленського запросили в Антарктиду, вакцинація від COVID-19
РФ веде інформаційну кампанію проти американських вакцин – NYT
Останні новини
15:09
Пенсійний фонд прозвітував про свої доходи у січні
14:50
мапиСиноптики попередили про погіршення погоди
14:15
Канцлер Австрії готовий щепитися "Спутником V" і виробляти вакцину з РФ
13:52
Вакцина AstraZeneca менш дієва проти коронавірусу з ПАР – дослідження
13:20
Закон про компенсації за здорожчання електрики ухвалений з порушенням регламенту Ради — КШЕ
13:09
Стало відомо, коли Маркарова поїде до США в якості посла
12:46
Міністр економіки Німеччини: не слід пов’язувати "Північний потік-2" з Навальним
12:41
Пів року протестам у Білорусі: Україна висловила солідарність
12:26
фотоУ М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту
11:51
Боррель після візиту до Москви все ж публічно покритикував Кремль за Навального
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!