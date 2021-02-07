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Канцлер Австрії готовий щепитися "Спутником V" і виробляти вакцину з РФ

Неділя, 7 лютого 2021, 13:15
Канцлер Австрії готовий щепитися Спутником V і виробляти вакцину з РФ
Себастіан Курц та Володимир Путін

Канцлер Австрії Себастіан Курц хоче, щоб російська і китайська вакцини від коронавірусу вироблялися в Австрії після того, як обидві вакцини будуть схвалені.

Про це Курц сказав у інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

 "Австрія обов'язково спробує надати виробничі потужності відповідних вітчизняних компаній для виробництва російських або китайських вакцин. Так само, як для виробників з інших країн", - сказав Курц.

"Йдеться про те, щоб отримати якомога більше безпечної вакцини якомога швидше - незалежно від того, ким вона була розроблена", - підкреслив Курц.

Він також сказав, що готовий зробити щеплення вакцинами Sputnik V або китайським препаратом. "Так, якщо вакцини будуть схвалені в Європі", - сказав він.

"Вакцини - це про ефективність, безпеку і доступність, а не про геополітичні битви", - додав Курц.

Канцлер Австрії також розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів за "бюрократичне і повільне" схвалення вакцин.

Як повідомлялося, Чеська Республіка виявила інтерес до російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Угорщина стала першою країною ЄС, яка видала дозвіл на застосування російської вакцини в надзвичайних ситуаціях.

Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю 5 лютого висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяАвстріяРосія
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