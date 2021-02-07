Синоптики попередили про погіршення погоди

На початку тижня у більшості областей України очікуються значні опади, ожеледиця, поривчастий вітер і загалом несприятливі погодні умови. Можливе обмеження руху транспорту на дорогах через негоду.

Джерело: Укргідрометцентр, повідомлення Патрульної поліції України

Деталі: У понеділок в Україні ускладняться погодні умови, дороги вкриє ожеледь. У західних, центральних та більшості північних областей значний сніг, на півдні країни та на Прикарпатті - сніг із дощем, налипання мокрого снігу, на Закарпатті - дощ.

Вітер поривчастий, до 20 м/с.

Температура вночі від 10° до 15° морозу, у Чернігівській та Сумській областях місцями -22°С, у північній частині України близько 10° морозу. У південних областях та на Прикарпатті вночі до 10° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та на Одещині вночі близько нуля, вдень 7-11° тепла.

У Києві очікується снігопад, хуртовина та пориви вітру. Температура вночі до -14°С, вдень близько 8° морозу.

У Патрульній поліції з огляду на те, що 8 та 9 лютого негода набере обертів, попереджають: "Аби запобігти ускладненню руху та сприяти ефективнішій роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також у столиці можливе обмеження руху великовагового транспорту та автобусів. Ці заходи необхідні, аби захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду"

У вівторок, 9 лютого, синоптики прогнозують хуртовини, на півдні країни та в Закарпатті дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Поривчастий вітер.

Температура протягом доби в північній частині України 5°-10° морозу, вночі на північному сході країни до 14° морозу, в західних областях до -8°, а на півдні від нуля до 6°С з позначкою "плюс".

У Києві 9 лютого, як і в сусідніх областях, складні погодні умови, вночі значний сніг, вдень без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 5-7° морозу.