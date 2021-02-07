У РФ затримали 4 білорусів, які брали участь у "антилукашенківських" акціях

Четверо громадян Білорусі, яких режим Лукашенка переслідує за участь в антиурядових мітингах, були затримані на території Росії. Мінськ домагається їх екстрадиції.

Джерело: начальник міжнародно-правового відділу СК Республіки Михайло Вавуло в інтерв'ю провладної газеті "Беларусь сегодня"

Деталі: Імен затриманих Вавуло не повідомив, але розповів, що вони звинувачуються в "опорі співробітникам міліції" і в "участі в організації масових заворушень".

При цьому влада Білорусі вже направила в Росію документи на екстрадицію своїх громадян, але поки вони знаходяться на стадії розгляду.

Зі слів білоруського силовика ясно, що багато учасників протестних акцій тікають від переслідувань з Білорусі у Росію, оскільки кордонів між країнами фактично немає.

Нагадаємо: 7 лютого, в міжнародний День солідарності з Білоруссю, слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи на екстрадицію засновника телеграм-каналу NEXTA Степана Путіло і його колишнього головного редактора Романа Протасевича.