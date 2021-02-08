Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду 

8 лютого у Києві снігопад, комунальники з ночі розчищають дороги, але після обіду у столиці очікується посилення снігопаду.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Деталі: Вночі на дорогах працювали 347 одиниць спецтехніки; також до прибирання снігу були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання.

КМДА

Упродовж дня, зокрема, по обіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно.

Водіїв закликають не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Також киян просять не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту.

Зменшення навантаження на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, пояснює КМДА.

Із 15:00 обмежать в’їзд великогабаритного транспорту до Києва – до покращення погодних умов. Водіїв великогабаритного транспорту просять формувати свої маршрути в об'їзд Києва.

Нагадаємо: Сніг знову випав по всій Україні. У Львові в неділю ввечері через снігопади скасували низку авіарейсів.