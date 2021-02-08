Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду
8 лютого у Києві снігопад, комунальники з ночі розчищають дороги, але після обіду у столиці очікується посилення снігопаду.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram
Деталі: Вночі на дорогах працювали 347 одиниць спецтехніки; також до прибирання снігу були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання.
Упродовж дня, зокрема, по обіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно.
Водіїв закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Також киян просять не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту.
Зменшення навантаження на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, пояснює КМДА.