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Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду 

Понеділок, 8 лютого 2021, 08:15
УП

8 лютого у Києві снігопад, комунальники з ночі розчищають дороги, але після обіду у столиці очікується посилення снігопаду.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram 

Деталі: Вночі на дорогах працювали 347 одиниць спецтехніки; також до прибирання снігу були залучені 206 працівників у складі 32 бригад із ручного прибирання. 

 
КМДА

Упродовж дня, зокрема, по обіді очікується посилення опадів. Тож, дороги і тротуари очищають повторно. 

Водіїв закликають водіїв не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. 

Також киян просять не використовувати власні автомобілі під час снігопаду, а надати перевагу громадському транспорту. 

Зменшення навантаження на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, пояснює КМДА. 

Теми: Київпогодадороги


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