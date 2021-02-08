Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві в неділю 5 хворих на COVID померли, а 114 осіб одужали від нього

Понеділок, 8 лютого 2021, 11:01

У Києві в неділю 7 лютого підтвердили 88 випадків захворювання на коронавірус, поклали в лікарні 14 хворих, померли 5 пацієнтів, одужали ж від коронавірусної хвороби 114 киян. 

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко в Telegram 

Деталі: Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах столиці.

 

Серед нових хворих: 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіка віком від 22 до 84 рокiв, 1 дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7 років.

Загалом в українській столиці з початку березня на COVID-19 захворіли вже 130 324 особи, з них 2447 осіб померли, але 79 624 киян одужали. 

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суддя Вовк називає НАБУ "посіпаками", а рішення ВАКС незаконним

COVID в Україні: 2 141 випадок за добу, Київ – десятий за кількістю

Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду 

Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2"

РФ не готова до конструктивного діалогу – глава дипломатії ЄС

Снігопад: в аеропорту Львова скасовують рейси, в області обмежують рух

Усі новини...
Київ
Київ розчищає дороги, але чекає ще більшого снігопаду 
У Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю
У Києві ще дві сотні заражень коронавірусом, за добу померли 16 людей
Останні новини
11:01
У неділю ще 88 киянам діагностували COVID, а одужали 114 киян 
10:36
Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми
10:34
“Готовий особистим прикладом показати, що вакцинація безпечна” – президент
10:32
фотоЗеленського на ковідному форумі зустрів пікет за канали Медведчука
10:28
Пропагандист Кисельов у відповідь на "палац Путіна" показав сюжет про "віллу Навального"
10:14
Експорт з Британії до ЄС обвалився на 68% у перший місяць після Brexit
10:13
Нафта продовжує дорожчати
10:11
У Європарламенті хочуть відставки Борреля після візиту в Москву
09:25
Шеф дипломатії ЄС визнав провал своєї зустрічі з Лавровим та обіцяє наслідки
09:07
Гривня зміцнилась до долара та євро
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!