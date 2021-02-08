Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві в неділю 5 хворих на COVID померли, а 114 осіб одужали від нього

Понеділок, 8 лютого 2021, 10:01
У Києві в неділю 5 хворих на COVID померли, а 114 осіб одужали від нього

У Києві в неділю 7 лютого підтвердили 88 випадків захворювання на коронавірус, поклали в лікарні 14 хворих, померли 5 пацієнтів, одужали ж від коронавірусної хвороби 114 киян. 

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко в Telegram 

Деталі: Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах столиці.

 
КМДА

Серед нових хворих: 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіка віком від 22 до 84 рокiв, 1 дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7 років.

Загалом в українській столиці з початку березня на COVID-19 захворіли вже 130 324 особи, з них 2447 осіб померли, але 79 624 киян одужали. 

 
УП

Нагадаємо: В Україні 7 лютого  діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб.

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Київ
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Останні новини
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
Усі новини...
Реклама: