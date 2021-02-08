У Києві в неділю 5 хворих на COVID померли, а 114 осіб одужали від нього

У Києві в неділю 7 лютого підтвердили 88 випадків захворювання на коронавірус, поклали в лікарні 14 хворих, померли 5 пацієнтів, одужали ж від коронавірусної хвороби 114 киян.

Джерело: київський міський голова Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (54) та в Солом’янському (13) районах столиці.

КМДА

Серед нових хворих: 44 жінки віком від 18 до 80 років, 42 чоловіка віком від 22 до 84 рокiв, 1 дівчинка віком 1 рік та 1 хлопчик 7 років.

Загалом в українській столиці з початку березня на COVID-19 захворіли вже 130 324 особи, з них 2447 осіб померли, але 79 624 киян одужали.

УП

Нагадаємо: В Україні 7 лютого діагноз COVID-19 встановили 2 141 людині, госпіталізували 1020 осіб, за цю добу померли 47 хворих, а одужали 2 697 осіб.

Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо.

З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.

Загальний карантин планують продовжити щонайменше до 30 квітня, але можуть запровадити адаптивний карантин.

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