Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води
Понеділок, 8 лютого 2021, 12:58
86 житлових будинків у центрі столиці залишилися без опалення і гарячого водопостачання через прорив тепломережі поблизу Києво-Печерської лаври.
Джерело: сайт Київської міської адміністрації
Деталі: Аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.
Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.
У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).
Там також нагадали, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.
Українська правда