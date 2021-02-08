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Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:58
Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води
Фото КМДА

86 житлових будинків у центрі столиці залишилися без опалення і гарячого водопостачання через прорив тепломережі поблизу Києво-Печерської лаври.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації  

Деталі: Аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.

Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.  

У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).

Там також нагадали, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

Українська правда

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Теми: Київтеплокомуненерго
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