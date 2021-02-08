86 житлових будинків у центрі столиці залишилися без опалення і гарячого водопостачання через прорив тепломережі поблизу Києво-Печерської лаври.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації

Деталі: Аварія сталася близько 2-ї години ночі 8 лютого на вулиці Лаврській, 13.

Зазначається, що аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і проводить ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця дня.

У КМДА наголосили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).

Там також нагадали, що у Києві 80% теплових мереж вже вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.