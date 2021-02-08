В КС скаржаться, що без Тупицького не можуть отримувати зарплати

В Конституційному Суді заявили, що через неможливість Олександра Тупицького пройти до будівлі суду й отримати доступ до печатки не оплачуються комунальні платежі й не видається заробітна плата.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує наукового консультанта Конституційного суду Анатолія Селіванова

Пряма мова Селіванова: "Глава КС не може пройти до будівлі Конституційного суду... він не має доступу до сейфа, де лежить печатка... він не може пройти у свій кабінет і поставити цю печатку".

Деталі: Селіванов під час брифінгу заявив, що Тупицького, згідно з указом президента, відсторонено від обов'язків судді КС, але не відсторонено від виконання обов'язків глави Конституційного суду, і в його розпорядженні перебуває печатка, яка ставиться на фінансову документацію для Казначейства.

При цьому він пояснив, що платежі Казначейства, наприклад комунальні платежі, виплати заробітної плати, неможливі без цієї печатки.

За словами наукового консультанта, зростає сума заборгованості і, як стверджує Селіванов, за несплату комунальних платежів вона становить 5 млн грн щоденно.

При цьому, за його словами, співробітники Конституційного суду отримали зарплату, оскільки печатку поставив керівник секретаріату суду, але наступного разу Казначейство може не пропустити такий документ.

Він додав, що таку фінансову документацію завіряє перша особа або виконувач обов'язків глави суду, але не тимчасовий виконувач обов'язків.

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути продовжений термін дії указу президента про відсторонення Тупицького від виконання обов'язків судді, Селіванов сказав, що питання повернення Тупицького на посаду "вирішуватиме Офіс генпрокурора".

Також Селіванов запевнив, що КС на сьогодні працює належним чином.

Передісторія:

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.

На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відстороненняз посади голови КС Олександра Тупицького. У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає.

5 лютого в КС заявили, що Тупицький виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи.

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