Садовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові і взявся за лопату

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що винен у снігопаді у Львові, де випало більше 30 см снігу, і вийшов разом із комунальниками і працівниками мерії розчищати місто.

Джерело: Facebook-сторінка Садового, сайт Львівської міськради

Пряма мова: "Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно і побут.

Як мешканець Львова я вчора і сьогодні разом зі сім’єю розчистив територію біля свого будинку. В такій ситуації це нормально і так може зробити кожен".

Деталі: За словами міського голови, у Львові випало більше 30 см снігу.

У понеділок мер разом із підопічними вирішив, що комунальникам міста потрібно допомогти прибрати сніг.

Так, для комунальних служб пріоритет – головні магістралі, після їх розчищення вони думають про міжбудинкові дороги та вулиці.

Садовий закликав всіх небайдужих львів’ян долучитись до загальноміського прибирання вулиць.

Так, о 15:00 всі працівники міськради Львова вийшли на прибирання.

Садовий закликав всіх мешканців міста, ОСББ, всіх власників бізнесу та інших організацій вийти на вулиці і прибрати сніг біля своїх офісів, магазинів, кафе та будинків.

За словами Садового, більшість скарг львів’ян щодо прибирання стосуються територій, які знаходяться під відповідальністю ОСББ та управляючих компаній. Близько 20% будинків взагалі не уклали угоди із обслуговуючими компаніями.

Він також закликав власників автомобілів не паркуватись на проїжджих та пішохідних зонах, бо це ускладнює прибирання.

Міський голова додав, що прогноз погоди на цей тиждень невтішний для львівян і, ймовірно, снігопад не вщухатиме.