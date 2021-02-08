Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші

Понеділок, 8 лютого 2021, 18:15

Протягом доби 8 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС у Facebook

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

На прицільні обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат у ЗСУ не зафіксували.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 33 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими.

Передісторія:

  • 7 лютого на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Новомихайлівки.
  • Стан військовослужбовця, що підірвався на вибуховому пристрої в зоні проведення спеціальної операції на Донбасі 6 лютого залишається важким.

Українська правда
Теми: ООСДонбасОРДЛО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

відео"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

Усі новини...
ООС
Військового, що підірвався в суботу на міні, прооперували, він у важкому стані
У неділю окупанти чотири рази порушили перемир’я – ООС
Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох
Останні новини
18:45
"Приватбанк" вирішив зробити закритим конкурс на нового голову правління – ЗМІ
18:33
У Раді хочуть скасувати акредитацію в парламенті телеканалам Медведчука
18:26
Німеччина надасть Україні 13 млн євро для подолання наслідків пандемії
18:15
На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші
18:02
Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата
17:58
За 6 років "теплими кредитами" скористалися 850 тисяч українських сімей
17:51
фото, відеоСадовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату
17:45
Україна вперше приєдналася до засідання комітету Продовольчої організації ООН
17:32
ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти УДО
17:26
фотоБили залізним стільцем: двох поліцейських з Черкащини підозрюють у катуванні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!