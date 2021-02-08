На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші
Протягом доби 8 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС у Facebook
Деталі: Поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.
На прицільні обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат у ЗСУ не зафіксували.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 33 вибухонебезпечних предмети.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими.
Передісторія:
- 7 лютого на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Новомихайлівки.
- Стан військовослужбовця, що підірвався на вибуховому пристрої в зоні проведення спеціальної операції на Донбасі 6 лютого залишається важким.