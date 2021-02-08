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На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші

Понеділок, 8 лютого 2021, 17:15
На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші

Протягом доби 8 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС у Facebook

Деталі: Поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

На прицільні обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Бойових втрат у ЗСУ не зафіксували.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 33 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими.

Передісторія:

  • 7 лютого на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Новомихайлівки.
  • Стан військовослужбовця, що підірвався на вибуховому пристрої в зоні проведення спеціальної операції на Донбасі 6 лютого залишається важким.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛО
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