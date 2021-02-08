Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

Україна привітала рішення адміністрації Джо Байдена повернути Сполучені Штати до Ради ООН з прав людини.

Відповідну заяву у понеділок опублікував глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Україна вітає рішення США відновити роботу з Радою ООН з прав людини. Як член Ради ООН з прав людини, Україна сподівається на тісну співпрацю з США для просування демократії, прав людини і рівності в усьому світі", - заявив Кулеба у своєму Twitter.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 лютого оголосив про чергову зміну політики адміністрації Трампа, заявивши, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

США вийшли зі складу Ради в 2018 році за президентства Дональда Трампа. Сполучені Штати звинувачували орган у тому, що він є антиізраїльським та потребує реформування.

Блінкен заявив, що адміністрація Байдена визнає недосконалість Ради ООН з прав людини та необхідність реформи цього органу. Водночас, за його словами, вихід США не сприяв значним змінам, а замість цього створив вакуум, який країни з авторитарними програмами використовували в своїх інтересах.