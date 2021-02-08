Росія назвала видворення її дипломатів трьома країнами "втручанням у внутрішні справи"

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало рішення Німеччини, Швеції та Польщі вислати російських дипломатів.

Джерело: офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі "Россия 1", яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Вона назвала вчинок країн "продовженням акції", яку розцінюють як "втручання у внутрішні справи Росії".

Пряма мова Захарової: "Рішення Польщі, Німеччини та Швеції є необґрунтованими, недружніми та є продовженням тієї самої низки дій, акцій, до яких вдається Захід стосовно нашої країни, які ми кваліфікуємо як втручання у внутрішні справи".

Що було раніше:

Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів у п’ятницю 5 лютого, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі й посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено персонами нон грата і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.

МЗС Швеції пояснило, що шведський дипломат лише спостерігав за протестами, і назвало рішення РФ абсолютно необґрунтованим.

Німеччина, Польща і Швеція повідомили, що висилають по одному російському дипломату у відповідь.

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