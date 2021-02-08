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ЄС завершує другу угоду з Pfizer на 300 млн доз вакцин

Понеділок, 8 лютого 2021, 21:53

Європейський Союз фіналізував угоду з компаніями Pfizer і BioNTech на поставку додаткових 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. 

Про це у понеділок агентству Reuters заявив представник Європейської комісії, пише "Європейська правда". 

ЄС вже отримав 300 мільйонів доз Pfizer в листопаді минулого року і оголосив про попередню угоду на ще 300 мільйонів доз 8 січня.

"Комісія затвердила сьогодні новий контракт", - розповів представник Єврокомісії.

Посадовець комісії, який брав участь в переговорах з Pfizer, сказав, що відповідно до нової угоди країни ЄС вже розмістили замовлення на 200 мільйонів доз, які будуть доставлені в цьому році, в той час як переговори про терміни для решти 100 мільйонів доз ще тривають.

Водночас представник Pfizer сказав агентству, що обговорення з Європейською комісією тривають.

Європейська комісія зазнала різкої критики протягом останніх декількох тижнів після того, як постачальники вакцин, включаючи Pfizer, оголосили про затримки поставок препаратів на перші три місяці року. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, першою вакциною в Україні буде від виробника Pfizer – 200 тисяч для медиків, а потім мільйон "скоріше за все, AstraZeneca".

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