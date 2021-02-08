У Києві до ранку очікують ще 12 см снігу, на вулиці вивели спецтехніку

У Києві синоптики прогнозують посилення снігопаду в ніч на вівторок, а у місті працюють колони техніки для розчищення вулиць.

Джерело: КМДА, мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Держадміністрація з посиланням на синоптиків повідомляє, що за ніч на 9 лютого прогнозують посилення снігопаду, а до ранку випаде 10-12 см снігу.

Влада просить киян не користуватися приватним транспортом, а пересісти на громадський. Це допоможе розчищенню вулиць від снігу.

Пряма мова Кличка: "Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає.

Пізно вечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів і основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях.

Нагадаємо: У КМДА через погоду просять за можливості залишати дітей удома.