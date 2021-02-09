Станом на 8 лютого в світі зареєстровано більше 106 мільйонів випадків коронавірусу, 78 мільйонів хворих вже вилікувалися.

Джерело: сайт Worldometers

Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 106 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 78 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 334 915 смертей від COVID-19.

Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.

За останню добу в світі підтверджено 286 449 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 97 580 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Великобританія та Італія. Україна зараз на 12-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

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