Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"

Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми, Пропагандист Кисельов у відповідь на "палац Путіна" показав сюжет про "віллу Навального", — актуальні новини 8 лютого.

Про заяви Зеленського і Степанова на ковідному форумі

Біля виставкового центру "Парковий" у Києві, де сьогодні на форумі з питань коронавірусу виступав Володимир Зеленський, мітингували проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.

Під час форуму Володимир Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні до святкування Дня Незалежності.

Зеленський також заявив, що Україна має домовленості з виробниками якісних світових вакцин, а щодо російського препарату "Спутник V" радить агресору спочатку своє населення вакцинувати, перш ніж пропонувати його іншим.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ розглядає можливість внести зміни до національного плану вакцинації від коронавірусу, щоб швидше щепити не лише президента, прем’єра та очільника МОЗ, а й "суспільних авторитетів".

Про "віллу Навального"

Російський пропагандист Дмитро Кисельов у "Вістях тижня" у відповідь на фільм про палац Путіна показав сюжет про "німецьку віллу" російського опозиціонера Олексія Навального.

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