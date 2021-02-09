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Bitcoin знову показав історичний максимум

Вівторок, 9 лютого 2021, 02:12
Bitcoin знову показав історичний максимум

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

Джерело: криптовалютна біржа Coindesk

Деталі: Станом на 3:02 9 лютого один біткоїн коштує вже $46 452 (+ 19.95% за добу). 

 
Графік вартості біткоїна за тиждень
 
Графік вартості біткоїна за рік

Що передувало: Про інвестиції в біткоїни Tesla повідомила в розкритті інформації для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Tesla також зазначила, що "в найближчому майбутньому" планує почати приймати біткоіни в якості форми оплати за свої продукти.

"У січні 2021 роки ми оновили свої правила, що стосуються інвестування, щоб забезпечити більше гнучкості в подальшій диверсифікації і максимізації прибутку від коштів, які не потрібні нам для підтримки достатнього рівня ліквідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Tesla у рамках цих правил може інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF та інші інструменти.

У Пекіні (Бейджині) під час Китайського нового року 50 тисяч громадян отримають близько 30 доларів кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.

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"Українська правда" у Threads

Теми: технології
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