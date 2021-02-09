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Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон

Вівторок, 9 лютого 2021, 05:10
Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон

Новообраний президент США Джо Байден планує в середу здійснити перший офіційний візит до Пентагону. 

Джерело: речник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає The Hill

Деталі: Байден як верховний головнокомандувач Збройних сил США зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики. 

Також він проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

Що передувало: 22 січня Сенат США затвердив на посаду міністра оборони генерала армії у відставці Ллойда Остіна, кандидатуру якого запропонував президент Джо Байден. Він став першим афроамериканцем на чолі Пентагону.

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Теми: Байден
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