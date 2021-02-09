Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон
Вівторок, 9 лютого 2021, 06:10
Новообраний президент США Джо Байден планує в середу здійснити перший офіційний візит до Пентагону.
Джерело: речник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає The Hill
Деталі: Байден як верховний головнокомандувач Збройних сил США зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики.
Також він проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.
Що передувало: 22 січня Сенат США затвердив на посаду міністра оборони генерала армії у відставці Ллойда Остіна, кандидатуру якого запропонував президент Джо Байден. Він став першим афроамериканцем на чолі Пентагону.
Читайте також: "Друг України на чолі Пентагону: якими виявилися погляди міністра оборони США"