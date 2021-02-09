Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Влада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа

Вівторок, 9 лютого 2021, 07:06

Влада штату Джорджія почала розслідувати дії колишнього президента США Дональда Трампа зі скасування результатів виборів у штаті.

Джерело: The Hill, передає "Інтерфакс-Україна"

Дослівно представник держсекретаря штату Бреда Раффенспергера: "Офіс держсекретаря розслідує отримані скарги. Розслідування носить ознайомлювальний і адміністративний характер. Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора"

Деталі: Передбачається, що розслідування частково зосередиться на телефонному дзвінку 2 січня, в якому Трамп тиснув на Раффенспергера, щоб той "знайшов" голоси, необхідні для скасування його програшу на виборах у Джорджії.

Джорджія була одним із декількох штатів, де адвокати Трампа безуспішно подавали позови, щоб оскаржити результати. Трамп протягом декількох місяців після виборів помилково стверджував, що він переміг у Джорджії, незважаючи на численні перерахунки, що показують, що Джо Байден виграв штат із невеликим відривом.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Теми: СШАТрампвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наступник Меркель у партії відкрито підтримав європейську перспективу України

Новини 8 лютого: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"

Кремль планує перед виборами роздати росіянам гроші - Reuters

У Раді хочуть скасувати акредитацію телеканалам Медведчука

Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

фото, відеоСадовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату

Усі новини...
США
В США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа
США нададуть нову допомогу Україні на COVID-вакцинацію
Байден повертає США до Ради ООН з прав людини, з якої вийшов Трамп
Останні новини
08:15
В Україні 2 656 нових випадків COVID, Київ перемістився з 10 на 3 місце 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"
07:38
Росія прицільно обстрілює позиції України з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї – ООС
07:06
ВідеоВлада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа
06:10
Байден в середу здійснить перший офіційний візит в Пентагон
04:55
В США узгодили порядок проведення слухань з імпічменту Трампа
03:12
Bitcoin знову показав історичний максимум
02:23
До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов
01:17
Мапа ФотоПерша арабська міжпланетна місія сьогодні досягне Марса, а завтра там буде і китайський марсохід
00:28
COVID-19 в світі: 75% хворих вже побороли хворобу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!