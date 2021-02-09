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Влада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа

Вівторок, 9 лютого 2021, 06:06
Влада Джорджії почала розслідування стосовно Трампа

Влада штату Джорджія почала розслідувати дії колишнього президента США Дональда Трампа зі скасування результатів виборів у штаті.

Джерело: The Hill, передає "Інтерфакс-Україна"

Дослівно представник держсекретаря штату Бреда Раффенспергера: "Офіс держсекретаря розслідує отримані скарги. Розслідування носить ознайомлювальний і адміністративний характер. Будь-які подальші юридичні зусилля будуть залишені на розсуд генерального прокурора"

Деталі: Передбачається, що розслідування частково зосередиться на телефонному дзвінку 2 січня, в якому Трамп тиснув на Раффенспергера, щоб той "знайшов" голоси, необхідні для скасування його програшу на виборах у Джорджії.

Джорджія була одним із декількох штатів, де адвокати Трампа безуспішно подавали позови, щоб оскаржити результати. Трамп протягом декількох місяців після виборів помилково стверджував, що він переміг у Джорджії, незважаючи на численні перерахунки, що показують, що Джо Байден виграв штат із невеликим відривом.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампвибори
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