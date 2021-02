Світоліна пробилася до другого кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Джерело: "Радіо Свобода" й Twitter AusOpen

Деталі: Українка у двох сетах переграла представницю Чехії Марі Боузкову – 6:3, 7:6.

.@ElinaSvitolina gets it done outlasting Bouzkova in a hard fought second set 🙌



She is on to the next round after winning 6-3 7-6(5) 🇺🇦 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/fTicSp1kDz