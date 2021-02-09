В Росії під виглядом кліпу "Любе" зняли ролик з бюджетниками на підтримку Путіна

У російському Волгограді вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери зняли в ролику на підтримку президента РФ Володимира Путіна, люди при цьому були впевнені, що знімаються в кліпі групи "Любе".

Джерело: волгоградський сайт V1.ru

Пряма мова вчительки, яка знялася в ролику: "Ми були впевнені, що це буде якийсь патріотичний захід до Дня перемоги в Сталінградській битві. А потім виявилося зовсім навпаки. Думали, що ми за Сталінград, а виявилося, що ми за Путіна. Але нам про це навіть посоромилися сказати".

Скриншот з відео

Пряма мова учасника зйомок Олексія: "Нас запросив від молодіжної організації знайомий. Йшлося про ходу на честь річниці Перемоги під Сталінградом. Ніяких політичних мотивів не було. Коли ж ми побачили кінцевий результат в соцмережах, то виявилося, що ми не в патріотичній акції брали участь, а знялися в ролику на підтримку самі знаєте кого. Було дуже неприємно".

Деталі: За словами вчительки, в райуправлінні освіти попросили надати двох осіб для патріотичної акції. А на місці організатори повідомили керівникам, що будуть знімати патріотичний кліп групи "Любе".

У міській адміністрації Волгограда виданню заявили, що "структурні підрозділи поінформували співробітників і вихованців про можливості участі в заході".

Також в зйомках активну участь взяли диспетчери швидкої допомоги в компанії з головним лікарем і депутатом Волгоградської міської думи Олегом Яригіним.

Пізніше в Instagram він написав, що "в такому знаковому для кожного волгоградця місці безліч людей одностайно висловили підтримку президенту Володимиру Путіну".

У кліпі також показали кадри з Волгоградського державного технічного університету, спорткомплексу "Зеніт" і металургійного заводу "Червоний Жовтень".

В університеті повідомили, що студенти і керівництво вузу "не підозрювали, для чого їх знімають в аудиторії".

У "Зеніті" і "Червоному Жовтні" заявили, що зйомки у них не проводили, а кадри для ролика взяли або з архіву, або з відкритих джерел.