У Мінську почалася чергова розправа: судять молодих журналісток

У Білорусі розпочався суд над журналістками "Белсату" Катериною Андрєєвою і Дариною Чульцевою, яких звинувачують в організації порушень порядку.

Джерело: "Белсат"

Деталі: Журналісток звинувачують за ч.1 ст. 342 кримінального кодексу Білорусі ("організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок").

Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Журналістки визнані політв'язнями.

Повідомляють, що половина судової зали порожня. Пустили представників акредитованих ЗМІ, серед них російські та держЗМІ Білорусі.

Що було раніше: Андрєєва і Чульцева були затримані в 2020 році 15 листопада за стрім, під час якого показали жорсткий розгін акції пам'яті Романа Бондаренко і руйнування силовиками народного меморіалу на площі Змін.

Стрім вони вели з квартири на 14-му поверсі будинку, куди їх запросили господарі. Після завершення акції спецпризначенці зі зброєю виламали двері в квартиру і затримали дівчат.