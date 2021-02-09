Українець хотів передати Росії секретні дані про військові розробки

Правоохоронці затримали завербованого ФСБ РФ громадянина України, який збирав і готувався передати секретні дані про військові розробки.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Попереджено передачу ФСБ Російської Федерації матеріалів, що становлять державну таємницю в сфері оборони, громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді".



Деталі: За даними слідства, ФСБ завербувала мешканця Миколаєва. Він отримав завдання зібрати закриту інформацію про новітню військову техніку та програми розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Завербований громадянин у січні-лютому домовився з керівником одного з наукових інститутів Харкова, який займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України, що той за 10 тисяч доларів передасть йому таємну програму розробки приладів для ураження безпілотників.

Зловмисника затримали 7 лютого під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.