Масштабна ДТП сталася на Прикарпатті: двоє загиблих і 13 травмованих

У ніч на 9 лютого на дорозі Стрий-Чернівці-Мамалига в селі Павлівка (Івано-Франківська область) зіштовхнулися автобус та сміттєвоз, внаслідок аварії двоє людей загинули, ще 13 – травмовані.

Джерело: сайти Національної поліції та Івано-Франківської облдержадміністрації

Деталі: За даними Нацполіції, 20-річний водій сміттєвоза "Мерседес Бенц Атео", виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес Спрінтер". Ним керував 46-річний мешканець Калуша. Автобус перевозив працівників одного з підприємств.

В автобусі було 14 пасажирів та водій. Внаслідок ДТП загинуло 2 особи - пасажири мікроавтобуса - 53-річна та 54-річний мешканці Рогатинщини. Ще 13 були доставлені в медичні заклади.

Після обстеження дев’ятеро осіб госпіталізовано в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

В ОДА зазначають, що станом на 8:00 двоє громадян - у важкому стані (вночі прооперовані із травмами грудної клітки, черевневої порожнини та нижньої кінцівки), у сімох – стан середньої важкості.

Поліція розпочала кримінальне провадження (ч. 3 ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння. З’ясувалося, що обидва водії були тверезі. Затримали водія вантажівки. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.