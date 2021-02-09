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Міжнародна дорадча група підтримає реформу СБУ на всіх етапах - заява ЄС і США

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:56

Міжнародна дорадча група має намір підтримати реформування Служби безпеки України на всіх етапах ухвалення та реалізації відповідного закону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заявах Представництва ЄС і посольства США в Україні.

"Представники Міжнародної дорадчої групи (США, Європейського Союзу і Консультативної місії ЄС та представництва НАТО) зустрілися з віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною і висловили твердий намір підтримувати Україну на всіх етапах історичного за своїм значенням процесу реформування СБУ, зокрема на етапах ухвалення та реалізації відповідного закону", - йдеться у заяві дипвідомств у Twitter.

"Створення сучасної та ефективної служби безпеки, що дотримується у своїй роботі найкращих євроатлантичних практик і принципів, є в інтересах усіх громадян України", - наголошується у повідомленні.

Раніше Міжнародна дорадча група привітала ухвалення у першому читанні законопроєкту про СБУ, але очікує, що до другого читання проєкт буде доопрацьовано. 

28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України. За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на  контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень у сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄССБУСША
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