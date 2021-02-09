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У Німеччині висунули звинувачення 100-річному колишньому охоронцю концтабору

Вівторок, 9 лютого 2021, 14:15

У Німеччині 100-річному чоловікові, який був охоронцем нацистського концтабору Заксенхаузен на північ від Берліна, було пред'явлено звинувачення у причетності до вбивства за 3518 епізодами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокурори міста Нойруппін, розташованому на північному сході Бранденбурга, недалеко від Берліна, де зараз проживає 100-річний німець, звинувачують його у "матеріальному та умисному" сприянні вбивств у концтаборі Заксенхаузен, де, як кажуть, він був охоронцем між 1942 і 1945 роками.

Заксенхаузен, який був побудований за межами Берліна в 1936 році, діяв як трудовий табір, і був відомий медичними експериментами, що проводились там, а також вважався тестовим полігоном для використання газових камер, в яких пізніше були знищені мільйони людей в Освенцімі.

У таборі утримувалися переважно політичні в'язні, а також євреї, роми та геї. Існує думка, що в таборі було ув'язнено близько 200 000 людей.

Прокурори Бранденбурга заявляють, що чоловік, незважаючи на свій вік, придатний до суду.

Минулого тижня прокурори звинуватили 95-річну колишню секретарку нацистського концтабору Штутгоф у причетності до вбивства за 10 000 випадків.

Минулого року 93-річний німець був засуджений за причетність до вбивств в концтаборі Штутгоф за 5320 епізодами.

Теми: Німеччинаісторія
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