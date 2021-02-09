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Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту в Москву

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:49
Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту в Москву

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, звітуючи про свій візит до Москви перед депутатами Європарламенту у вівторок, заявив, що може запропонувати Євросоюзу нові санкції проти Росії у зв’язку з ситуацією з правами людини. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

У своєму виступі Боррель жорстко критикував Росію, заявивши, що вона не зацікавлена у покращенні відносин з ЄС, а також звинуватив Москву у небажанні вести діалог про права людини.

"Під час мого спілкування (з Лавровим) стало чітко зрозумілим. З боку російської сторони немає наміру вести конструктивні дискусії, коли вони стосуються прав людини і політичних свобод", - заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС перебуває "на перехресті відносин з Росією" і наголосив, що питання взаємин з Москвою буде обговорено на раді міністрів закордонних справ ЄС у лютому, а також на Європейській Раді у березні.

"Країни-члени вирішать, якими будуть наступні кроки, але так, вони можуть включати санкції. І я запропоную конкретні пропозиції, користуючись правом ініціативи, яку має верховний представник ЄС", - заявив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС повинен вжити рішучі дії проти дезінформації, кібератак та інших можливих гібридних викликів. 

Водночас Боррель сказав, що попри всі труднощі важливо "зберегти простір для офіційного спілкування, яке є у наших інтересах".

"Росія залишається нашим найбільшим сусідом. Ми повинні знайти спосіб уникати постійних конфронтацій", - сказав Боррель.

Він додав, що уряд Росії стає все більш авторитарним і не проявляє терпимості до демократичного верховенства права. "Нинішня структура влади в Росії, що поєднує корисливі економічні інтереси, військовий і політичний контроль, не залишає можливостей для демократичного верховенства права", - зазначив глава дипломатії ЄС.

Напередодні депутат Європарламенту від Естонії Ріхо Террас заявив, що має намір передати президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку Борреля.

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Як відомо, під час візиту Борреля до Москви РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЄвропасанкції
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