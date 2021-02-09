На Донбасі ворог прицільно відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі ворог двічі порушив "режим тиші".

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Протягом поточної доби 9 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню… На прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Деталі: Зокрема в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь по українських позиціях з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Пісків, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що від початку доби сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території та передали на знищення 113 вибухонебезпечних предметів.

Що передувало: Протягом доби 8 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.