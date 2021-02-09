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Боррель пояснив, чому не шкодує про свій провальний візит до Москви

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:59

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що не вважає хибним рішенням свій візит до Москви, тому що це було нагодою віч-на-віч обговорити з Росією питання, які викликають найбільшу стурбованість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час слухань у Європарламенті. 

"Я не думаю, що було неправильним рішенням їхати туди і висловити віч на віч те, на чому ми наголошували у письмовій формі. Потрібно було задіяти усі доступні інструменти, і вплив, який могла мати фізична присутність головного дипломата ЄС щоб висловити позицію щодо справи проти Навального... Було важливо висловити наші застереження особисто, у правильний момент і в правильному місці", - зазначив Жозеп Боррель. За його словами, це питання було у центрі його розмови з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим.

Він визнав, що візит міг би пройти краще, але він поглибив розуміння "з чим ЄС має справу і чого очікувати надалі", та що після поїздки він відчуває більшу стурбованість.

"Щоб співпраця була можливою, потрібні дві сторони. Якщо російська сторона цього не хоче, ми маємо взяти це до уваги та шукати інші способи", - зазначив глава дипломатії ЄС. 

Боррель додав, що висновки з візиту до Москви будуть корисними ЄС для того, щоб обміркувати свої подальші кроки у відносинах з Росією і сформувати спільну позицію. 

У своєму виступі він також зазначив, що ЄС у будь-якому разі важливо продовжувати взаємодію з російським громадянським суспільством та "не повертатися спиною" до тих, хто хоче зберігати зв’язки з Європою. 

Жозеп Боррель також заявив, що готовий запропонувати нові санкції проти РФ після  візиту до Москви.

Детальніше про те, як пройшов візит шефа дипломатії ЄС, читайте у статті: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС.



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