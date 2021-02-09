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Новини 9 лютого: cвіжі президентські рейтинги, позов Коломойського проти США

Вівторок, 9 лютого 2021, 20:29
Новини 9 лютого: cвіжі президентські рейтинги, позов Коломойського проти США

Соціологи змоделювали 2 тур виборів президента між Разумковим і Зеленським, Коломойський подає позов проти США на $23 млн, — актуальні новини 9 лютого.

Про президентські рейтинги 

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг, водночас відрив від його найближчих суперників скорочується.

При цьому голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

За результатами опитування соціологічної групи "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському, а найменше – міністру МВС Арсену Авакову.

Крім того, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина" мають найкращі шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про позов Коломойського проти США

Американські компанії, контрольовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, подають позов проти США — вони вимагають відшкодувати $23 млн у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їхніх активів.

Про інші важливі новини

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Кабмін дозволив проводити освітні та професійні заходи, але за умови дотримання дистанції.

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі. 

Експерти місії ВООЗ, які прибули в Китай визначити походження COVID-19, виключили теорію походження вірусу з лабораторії Уханя (Китай).

Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка заявляє про закриття справи за фактом розкрадання $100 млрд політичними діячами США та Порошенком.

У разі вакцинації 10 мільйонів осіб з групи ризику Україна може отримати кредит обсягом 30 мільйонів доларів від Світового банку, загальна допомога становитиме 90 мільйонів доларів.

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"Українська правда" у Threads

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