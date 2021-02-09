Новини 9 лютого: cвіжі президентські рейтинги, позов Коломойського проти США

Соціологи змоделювали 2 тур виборів президента між Разумковим і Зеленським, Коломойський подає позов проти США на $23 млн, — актуальні новини 9 лютого.

Про президентські рейтинги

Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг, водночас відрив від його найближчих суперників скорочується.

При цьому голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президента Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

За результатами опитування соціологічної групи "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову та президенту Володимиру Зеленському, а найменше – міністру МВС Арсену Авакову.

Крім того, "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина" мають найкращі шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом.

Про позов Коломойського проти США

Американські компанії, контрольовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, подають позов проти США — вони вимагають відшкодувати $23 млн у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їхніх активів.

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