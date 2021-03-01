На Донбасі підірвався автомобіль: постраждали 9 військових

В зоні проведення операції Об’єднаних сил 1 березня автомобіль підірвався на невідомій вибухівці: поранено 1 військового, ще 8 отримали бойові травмування.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі ООС

Дослівно: "Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються".

Деталі: Від початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

Що було раніше: 28 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілу зі снайперської зброї загинув молодший сержант "36 окремої бригади морської піхоти ім. Білинського" Сергій Моісєєнко.