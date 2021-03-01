Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі підірвався автомобіль: постраждали 9 військових

Понеділок, 1 березня 2021, 18:27
На Донбасі підірвався автомобіль: постраждали 9 військових

В зоні проведення операції Об’єднаних сил 1 березня автомобіль підірвався на невідомій вибухівці: поранено 1 військового, ще 8 отримали бойові травмування.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації в районі ООС

Дослівно: "Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування.

Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються".

Деталі: Від початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

Що було раніше: 28 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил в результаті обстрілу зі снайперської зброї загинув молодший сержант "36 окремої бригади морської піхоти ім. Білинського" Сергій Моісєєнко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
війна
Британська розвідка описала критичне становище РФ у Бахмуті
Уночі ППО збила 5 "Шахедів"
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: