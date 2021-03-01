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Аваков очікував, що санкції проти Медведчука зірвуться

Понеділок, 1 березня 2021, 19:23
Аваков очікував, що санкції проти Медведчука зірвуться

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "двома руками" підтримував санкції України проти кума Путіна Віктора Медведчука, але думав, що це зірветься в останній момент.

Джерело: Аваков в інтерв'ю телеканалу "1+1"

Пряма мова Авакова: "Коли Зеленський прийняв рішення з відкритим забралом сказати, що Медведчук, вибачте, класовий ворог для українців, для мене це дуже дорого коштує.

Ми це обговорювали довго, але коли на РНБО це питання стало, я, чесно кажучи... двома руками ( "за" - ред.) І таке інше.

Я, чесно кажучи, до останнього чекав, що може це якось зірветься... ".

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Передісторія:

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМедведчуксанкціїРНБО
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