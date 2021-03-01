Аваков очікував, що санкції проти Медведчука зірвуться
Понеділок, 1 березня 2021, 20:23
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "двома руками" підтримував санкції України проти кума Путіна Віктора Медведчука, але думав, що це зірветься в останній момент.
Джерело: Аваков в інтерв'ю телеканалу "1+1"
Пряма мова Авакова: "Коли Зеленський прийняв рішення з відкритим забралом сказати, що Медведчук, вибачте, класовий ворог для українців, для мене це дуже дорого коштує.
Ми це обговорювали довго, але коли на РНБО це питання стало, я, чесно кажучи... двома руками ( "за" - ред.) І таке інше.
Я, чесно кажучи, до останнього чекав, що може це якось зірветься... ".
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- 26 лютого РНБО ухвалила максимальні санкції, які дозволяє законодавство, щодо 10 посадових осіб, які зрадили Україну.
Роман Петренко, УП